Nach seinem Eigentor gegen Frankreich: Jetzt stürmt auch noch Ronaldo auf Hummels zu

Es war nicht sein Tag: Das Eigentor von Mats Hummels besiegelte die EM-Auftakt-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Frankreich (0:1). Nach einer scharfen Flanke von Lucas Hernandez in den Strafraum beförderte Hummels den Ball bei seiner geplanten Rettung unglücklich mit dem Schienbein in den eigenen Torwinkel. "Da kann man ihm keinen Vorwurf machen, das ist natürlich Pech. Für Mats war es schwierig, den Ball zu verteidigen", sagte Joachim Löw.

