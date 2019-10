Nach Sensationswurf: Das ist die Welt des Wunderwerfers Rishi Kakad

Basketballer fühlen sich gemeinhin als die coolsten Typen des Planeten. Bei Rishi Ka­kad ist das irgendwie anders. Er wirkt angenehm zurückhaltend, fast schüchtern. Bodenständig. Dabei ist er sportlicher Überflieger und Scharfschütze der TSV Neustadt Shooters. Samstag hat er sich mit dem entscheidenden „Buzzer-Beater“ im Derby bei den MTB Baskets praktisch unsterblich gemacht. Kakad schüttet Hafermilch in seinen Kaffee und fängt an, seine Geschichte zu erzählen. Es ist die Geschichte vom Wurf seines Le­bens. Das dazugehörige Video hat er sich „bestimmt schon fast 100-mal angeschaut“. Und tatsächlich kann man sich nicht satt sehen an den verrückten letzten Sekunden des Krimis in der 1. Regionalliga. Es steht 71:71, die Baskets haben den vermeintlich letzten Angriff. Doch Devon Lee More fabriziert einen fatalen Schrittfehler. Die Shooters bekommen den Ball in der eigenen Hälfte, Seiteneinwurf, noch 1,5 Se­kun­den auf der Uhr. „Unser Einwerfer wollte keinen weiten, riskanten Pass spielen. Also bin ich hin und bekam den Ball“, sagt Kakad.

„Oh, mein Gott, das sieht gut aus“ Der gebürtige Brite hatte einst für die Hannover-Korbjäger aus ähnlicher Distanz getroffen, allerdings nur am Ende eines Viertels, es war kein spielentscheidender Wurf. Kakad erinnerte sich daran und entschied sich, es erneut zu probieren. Von der eigenen Dreierlinie übers ganze Spielfeld. Ohne Angst. „Ich tippte den Ball noch einmal auf – und warf“, erzählt Kakad, der sofort spürte, als der Ball seine Hand verließ und in Richtung Korb flog: „Oh, mein Gott, das sieht gut aus.“ Es war kein wilder Verzweiflungswurf, Kakad konnte ihn schulbuchmäßig mit sauber abgeklapptem Handgelenk ausführen. Er setzte intuitiv eine relativ niedrige Flugkurve an, damit das Spielgerät nicht gegen die Hallendecke krachen würde: „Die sind in Europa immer so niedrig.“ Nach mehr als 20 Metern Flug fiel der Ball ohne Berührung des Ringes durchs Netz, der Korb zählte. „Ich bin ausgerastet, fing an zu jubeln und bin einfach losgerannt, so dass meine Mitspieler mir hinterherlaufen mussten“, erzählt Ka­kad und lacht, „in dem Moment konnte ich noch gar nicht richtig fassen, was passiert war.“ Am nächsten Tag war sein Kopf unter der wilden Wuschelmähne klar und aufgeräumt. Kakad resümierte mit seiner Frau: „Der Wurf ging rein, das war das Wichtigste. Es war ein Derby. Und es war der spielentscheidende Wurf. Kurzum: der perfekte und größte Basketball-Moment meines Lebens. Ich war wirklich glücklich.“

Ein Schicksalswurf Speziell geübt hat er diesen Wurf nicht, „nur wenn wir vor dem Training ein bisschen rumhängen und ein paar Würfe aus Spaß machen“. Neustadt-Trainer Lars Buss be­zeich­ne­te den Schuss als Glückswurf. Kakad gefiel das nicht – und er fragte seinen Coach: „Was ist mit den 25 Jahren, all den Stunden, in denen ich den Instinkt und das Ge­fühl entwickelt habe, Basketball zu spielen – und diesen Wurf zu nehmen?“ Für Kakad war es „Schicksal“. Als Fünfjähriger hatte er mit der Korbjagd angefangen und sich sofort in Basketball verliebt. Seine Familie lebte da schon in den USA, allerdings ohne dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Kakad bekam nie einen US-Pass. Nach dem College ging er zurück nach England, um Profi zu werden. Seine Eltern – Vater Kenianer, Mutter Indonesierin – blieben, mittlerweile mit Greencard und Pass.

Basketball ist nicht mehr alles Kakad tingelte durch Europa, er spielte in England, Italien und Deutschland. 2013 lotste ihn der damalige Präsident der Hannover-Korbjäger, Aleksandar Tunjic, in die Landeshauptstadt. Hier lernte Ka­kad auch seine spätere Frau kennen, trotzdem zog es ihn sportlich weiter. Den zwei Jahren bei den Korbjägern und seinem legendären 50-Punkte-Spiel gegen Stade folgten zwei Jahre bei Schalke, eineinhalb Jahre in Ibbenbüren und ein paar Monate in Herten. Doch Kakad war die Pendelei satt, 2017 unterschrieb er in Neustadt. Als Halbprofi. Kakad sind Familie und Job mittlerweile wichtiger. Er lebt in Anderten und arbeitet als Englisch-Lehrer in einer bilingualen Kita in der List. Seine Frau ist schwanger, im Januar erwarten beide ihr erstes gemeinsames Kind. Basketball ist nicht mehr alles: „Ich lese viele Bücher. Ich liebe Sprachen. Mein Traum ist es, anzufangen zu schreiben, Bü­cher zu verfassen.“ Vielleicht autobiografisch. „Ich habe so viel erlebt und hatte so viele Schwierigkeiten ohne Papiere in den USA. Ich konnte meine Familie fünf Jahre nicht sehen, weil sie mich nicht wieder ins Land gelassen haben. Das war hart. Es war wie ein Leben im Exil in Europa. Die Bürokratie hat mich bis heute behindert und verfolgt“, erzählt der Weltbürger: „Und jetzt auch noch der Brexit!“

"Es war einfach ein perfekter Tag" Doch das Schicksal meint es wirklich gut mit ihm. Im Januar kommt nicht nur sein Nachwuchs zur Welt, auch der Termin zur Einbürgerung in Deutschland steht dann an. „Am Samstag nach dem Spiel habe ich meine Mails ge­checkt. Da ploppte die Nachricht auf. Ich habe sofort mit meinem Schwiegervater mit einem Bier darauf angestoßen“, erzählt Kakad und lächelt glücklich, „es war einfach ein perfekter Tag.“ Allerdings keiner, dem er tagträumerisch nachsinnt. „Das Leben geht weiter“, sagt er pragmatisch. „Schön, dass es das Video als Erinnerung gibt. Aber ich gehe ganz normal wieder zur Arbeit. Es geht ja nicht um mich, Basketball ist Teamsport. Die ganze Mannschaft hat 40 Minuten alles gegeben“, sagt er selbstlos, „und am Wochenende steht das nächste schwere Spiel an.“ Überraschungsspitzenreiter Neu­stadt empfängt am Samstag (19.30 Uhr) Aufstiegsfavorit Wolmirstedt. Und plötzlich stellt Kakad doch auf cool: „Im Moment fühlt es sich an, als wenn wir jedes Team schocken und schlagen könnten.“

