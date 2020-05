Nach sieben Wochen Zwangspause: Tennis in Dresden läuft wieder an

Dresden. Am Montag öffnen die Dresdner Sportanlagen wieder ihre Tore, die seit dem 16. März wegen der Corona-Pandemie fest verschlossen waren – natürlich unter sehr strengen Auflagen. Auch Tennis darf wieder gespielt werden, was in einigen Bundesländern schon seit über zwei Wochen möglich ist. Doch was den Tennissport betrifft, wächst inzwischen die Hoffnung, dass auch die Punktspielsaison 2020 doch noch über die Bühne gehen kann. Seit Freitag gibt es einen neuen Spielplan für die Regionalliga Südost. In der dritthöchsten deutschen Tennis-Spielklasse, die nach der Absage der Spiele in der 1. und 2. Bundesliga nun nach Lage der Dinge die höchste ist, in der in diesem Jahr um Punkte gespielt wird, ist Dresden mit zwei Teams vertreten. Die zweite Damenmannschaft von Blau-Weiß Blasewitz hat erst im letzten Jahr als überlegener Meister der Ostliga der Aufstieg geschafft. Die Blasewitzer Herren gehören dieser 3. Liga bereits seit dem vorigen Jahr wieder an, nachdem sie zuvor mehrere Jahre sogar in der 2. Bundesliga gespielt haben.