Nach siebeneinhalb Jahren Wolfsburg: Guilavogui-Wechsel nach Bordeaux fix!

Es hatte sich angebahnt, jetzt steht es fest: Nach siebeneinhalb (!) Jahren verlässt Josuha Guilavogui den VfL Wolfsburg und schließt sich Girondins Bordeaux an. Beim Tabellen-17. der französischen Ligue 1 bekommt der Abräumer wie schon beim Fußball-Bundesligisten die Rückennummer 23.

Guilavogui verlässt die VW-Stadt schwerzen Herzens. „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, denn meine Familie und ich haben uns in Wolfsburg wie zu Hause gefühlt", betont der 31-Jährige. "Wir haben hier viele Freunde gefunden und werden uns immer sehr gerne an die Zeit beim VfL zurückerinnern und sicher für den einen oder anderen Besuch zurückkehren. Siebeneinhalb Jahre sind für einen Profi eine sehr lange Zeit." Aus diesem Grund werde "der VfL wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Gemeinsam haben wir viel zusammen erlebt, Erfolge gefeiert, erfolgreich den Abstiegskampf bestritten und uns für internationale Wettbewerbe qualifiziert. Der Abschied ist somit emotional! Ich möchte mich bei allen VfL-Mitarbeitern, der sportlichen Führung, dem Staff und den Fans für eine unvergleichlich schöne und einmalige Zeit bedanken.“