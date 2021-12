Nach Sieg gegen Bietigheim: HC Elbflorenz hat in Rimpar viel vor

Dresden. Nach dem wichtigen Sieg letzten Freitag in Bietigheim geht es für die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz am Mittwoch (20 Uhr) bei den Rimpar Wölfen weiter. Für die Dresdner ist es die vierte Auswärtsaufgabe in Folge. Trainer Rico Göde sieht es gelassen: „Wie man gesehen hat, kommen wir ja auch auswärts gut um die Ecke. Zudem müssen wir es ohnehin so nehmen wie es ist.“

Und da wollen seine Schützlinge in Würzburg an die Leistung vom Freitag anknüpfen. „Der Sieg nach langer Zeit hat sehr gutgetan, war vor allem für das Selbstvertrauen wichtig“, befindet Kapitän Mario Huhnstock, der in Bietigheim eine starke Leistung bot. Der Torhüter erwartet gegen Rimpar ein „interessantes Spiel“ und warnt: „Sie sind sehr heimstark, stellen eine gute Abwehr und haben auch gute Torleute.“

Nils Kretschmer vor der Partie gegen Rimpar: "Wir haben mit dem Sieg in Bietigheim natürlich Selbstvertrauen gewonnen... Gepostet von HC Elbflorenz Dresden am Dienstag, 30. November 2021

Ähnlich wie die Elbestädter, konnten sich die Wölfe zuletzt mit einem 26:25-Sieg in Coburg nach vier Niederlagen in Serie Luft verschaffen. Sie gehen mit breiter Brust in die Partie mit dem HCE. Derzeit sind beide Mannschaften Tabellennachbarn, haben aber unterschiedlich viele Spiele absolviert. So rangieren die Wölfe nach 13 Partien mit 10:16 Punkten auf dem 13. Platz, doch die Dresdner auf Rang 14 haben erst elf Begegnungen absolviert (9:13 Punkte). Anzeige

Ohne Buschmann

HCE-Manager Karsten Wöhler sieht für die Sachsen in der S.Oliver-Arena Würzburg noch einen besonderen Anreiz: „Wir haben die vergangenen drei Jahre immer bei Rimpar verloren. Es wird Zeit, diese Serie zu durchbrechen. Ich denke, unsere Jungs sind gut drauf und sie können den Schwung vom Bietigheim-Spiel mitnehmen.“