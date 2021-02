Nach Sieg gegen Gießen: Dresden Titans rücken auf Platz zwei vor

Dresden. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B haben die Dresden Titans am Sonntagnachmittag in eigener Halle den zehnten Saisonsieg gefeiert und den zweiten Tabellenplatz erobert. Gegen die Gießen 46ers setzten sich die Jungs von Trainer Fabian Strauß mit 90:82 (49:44) durch, obwohl die Mannschaft ohne ihren an einer Angina erkrankten Kapitän Georg Voigtmann auskommen musste. Der Center kann die Antibiotika erst am Montag absetzen, schaute in der Margon-Arena nur zu.

Anzeige