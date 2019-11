Nach Sieg gegen Nordhorn: Recken machen "neue Erfahrung" mit den Fans

Euphorisch sind die Recken nicht ins Wiesn-Festzelt eingezogen nach dem 30:29-Zittersieg am 11. Bundesliga-Spieltag. An Halloween hatte gegen die HSG Nordhorn wenig gepasst. Angestoßen haben sie aber schon mit den Fans. „Das war mal eine ganz neue Erfahrung und hat Spaß gemacht“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen. Lange blieben die Profis der TSV Hannover-Burgdorf jedoch nicht, am Freitag stand ab 9 Uhr schon wieder das nächste Training an.

Kapitän Böhm fehlt auf der Wiesn

Wichtiges Gesprächsthema war nach dem glücklichen Erfolg die Abwehr, die wenig kompakt stand. Eine Frage von Details, fand Christophersen: „Nach der Länderspielpause hat nicht jedes kleine Rad ins andere gegriffen. Und wenn es nicht zu 100 Prozent funktioniert, dann ist diese Liga so stark, dass es eng wird.“ Fabian Böhm ging nach der Partie zur Autogrammstunde und fehlte auf der Wiesn. Der Kapitän hatte viele gute Aktionen gesehen gegen die HSG. „Aber die Dynamik des Spiels war gegen uns, viele Abpraller und zweite Bälle gingen an Nordhorn. Und die Schiedsrichter hatten nicht ihren besten Tag.“