Nach Sieg gegen RB Leipzig: SC Freiburg bangt vor DFB-Pokal um Höfler und Waldschmidt

Der SC Freiburg bangt gleich um zwei Spieler! Mittelfeldspieler Nicolas Höfler ist nach dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig ins Krankenhaus gebracht worden. Der 29-Jährige habe am Kopf geklammert werden müssen, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Samstag mit. Höfler hatte die Freiburger in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht und war in der 67. Minute ausgewechselt worden.