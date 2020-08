Nach Sieg im Niedersachsenpokal: TSV Havelse startet im DFB-Pokal gegen Mainz

Nach langer Zeit kehrt der TSV Havelse zurück auf die große Fußballbühne. Mit einer erstklassigen Leistung setzte sich der Regionalligist im Finale des Niedersachsenpokals beim Ligakontrahenten BSV Rehden hochverdient mit 4:1 durch und spielt nun in drei Wochen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Mainz 05.

Cicek mit Doppelpack

Es war eine blitzsaubere Leistung des TSV-Teams, das selbstbewusst aufspielte und von der ersten Minute an unheimlich viel investierte. Was dabei herauskam, war eine beeindruckende Leistung, mit der die TSV-Spieler den Gastgebern in fast allen wichtigen Szenen den Schneid abkauften. Kurz vor der Pause war es dann Deniz Cicek, der mit seinem Treffer zum 1:0 dafür sorgte, dass sich der TSV für eine herausragende Leistung auch belohnt.

Cicek, der bereits vor acht Jahren beim Sieg im DFB-Pokal der Havelser gegen den 1. FC Nürnberg dabei war, sorgte zudem mit seinem verwandelten Strafstoß in der 73. Minute für die endgültige Entscheidung zugunsten der Havelser. Kurz nach der Pause hatte Yannik Jaeschke das 2:0 (46.) für das das Team von Trainer Jan Zimmermann erzielt.