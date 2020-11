Nach Sieg in Stuttgart: FC Bayern bangt um Boateng, Tolisso, Hernandez und Martinez

Der FC Bayern München muss in der kommenden Woche möglicherweise auf mehrere Spieler verletzungsbedingt verzichten. Nach den Auswechslungen von Jerome Boateng, Corentin Tolisso und Lucas Hernandez sowie der offensichtlichen Muskelprobleme von Javi Martinez beim 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart am Samstag will der Rekordmeister zunächst die Untersuchungen der drei angeschlagenen Profis am Sonntag abwarten.

