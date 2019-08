Nach Silber bei der U19-WM: Recke Veit Mävers kann wieder lachen

Die Silbermedaille war natürlich im Handgepäck verstaut: „Nicht, dass der Koffer noch wegkommt“, sagt Veit Mävers, der am Montag gut gelandet ist vom Rückflug von der Handball-U19-WM aus Skopje. Praktisch: Nach Langenhagen gibt es eine Direktverbindung. Der Jungrecke hatte nach Hameln den kürzesten Heimweg aus dem deutschen Nationalteam. „Meine Mutter und mein Bruder haben mich abgeholt“, erzählt Mävers. Der Frust über die 28:32 Finalniederlage gegen Ägypten ist so gut wie verflogen.

Deutscher Botschafter in Nordmazedonien lädt ein

Bei der Siegerehrung konnten er und einige Teamkollegen auch schon wieder lächeln. Allerdings wurde Mävers danach noch auf eine besondere Probe gestellt. Der 18-Jährige musste zur Dopingkontrolle. Es dauerte etwas, bis die Dinge in Fluss kamen, „aber es war alles okay“. Anschließend wurde das DHB-Team vom deutschen Botschafter in Nordmazedonien zum Essen eingeladen. „Es ging ganz schön lange“, sagt Mävers. Da am nächsten Tag erst um 9.30 Uhr Frühstück angesetzt war, ließ es sich entspannt auf Silber anstoßen.

Erstes Recken-Training am Donnerstag

Am Mittwoch kann Mävers den Erfolg noch genießen. Erst am Donnerstag steigt er ins Training der TSV Hannover-Burgdorf ein. Mävers ist sich bewusst: „Eine Vizeweltmeisterschaft verändert ja nichts automatisch, man muss weiter an sich arbeiten. Es ist eher ein Ansporn, als ein unveränderbarer Zustand.“ Deswegen will er sich auch nicht ausruhen, sondern sofort wieder Gas geben bei den Recken.