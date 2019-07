Nach spätem Doppelschlag: TSV Havelse gewinnt Porta-Pokal 2019

Zwei Wochen lang war das 550-Seelen-Dorf Ramlingen der Schauplatz eines regionalen Fußball-Ereignisses: Dem Porta Pokal-Turnier. Die 32. Auflage des vom SV Ramlingen/Ehlershausen organisierten Traditonswettbewerbs ging in der Wahrendorff-Arena am Akazienweg über die Bühne - mit dem krönenden Abschluss am Sonntag, als im Endspiel vor der Rekordkulisse von 700 Zuschauern der Regionalligist TSV Havelse mit einem 3:0 (1:0) über den Oberligaaufsteiger MTV Eintracht Celle triumphierte und zum fünften Mal die Trophäe Empfang nehmen konnte.

Zimmermann lobt Finalgegner Celle

"Celle war ein starker Gegner und über weitere Strecken besser als wir. Es war für uns zur rechten Zeit ein sehr lehrreiches Warnsignal, immer an die Leistungsgrenze zu gehen. Unterm Strich geht der Turniersieg aber in Ordnung", resümierte Havelses Coach Jan Zimmerman, dessen Team als Cup-Verteidiger dann wohl auch im nächsten Jahr in den dörflichen Gefilden des Burgdorfer Ortsteils an den Start gehen wird. Bei der 33. Turnier-Auflage zum 99. Vereins-Geburtstag des SV Ramlingen/Ehlershausen.