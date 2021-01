Nach Spätzündung: IceFighters Leipzig siegen gegen Hammer Eisbären 

Leipzig. Feuer im Kessel spät entfacht: Die IceFighters Leipzig haben am Sonntagabend den vierten Auswärtssieg eingefahren und gewannen das zweite Aufeinandertreffen gegen die Hammer Eisbären 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) . Schon das erste Messen entschieden die Messestädter nach Verlängerung 4:3 für sich. Nach der 3:4 -Niederlage gegen die Crocodiles Hamburg am Freitag war klar, dass die Cracks aus Leipzig nicht ohne drei Punkte die Heimreise antreten wollten.

Die Leipziger setzten zu Beginn Akzente und forderten Goalie Marvin Nickel im Hammer Kasten. Die Sachsen nutzten die letzten Sekunden eines Powerplays. Florian Eichelkraut schenkte zum 1:0 ein – Führungstreffer. Im sonst zähen ersten Drittel taten sich die Gäste schwer im Spielaufbau und Hamm ließ auf der Strafbank Kräfte. Die Partie kam langsam in Fahrt, die Eisbären machten Druck, doch eine Finte von Hubert Berger untermauerte die 2:0-Führung des Gerike-Teams.

Torloses Krimi-Drittel

Die Reihen von Ralf Hoja kamen stark und mit ordentlich Druck unter den Kufen auf das Eis zurück. Der Aufsteiger drängte durch Kontermöglichkeiten auf den Anschlusstreffer. Den erzielte Kevin Orendorz in der 26. Minute. Die Mannschaften zeigten ein umkämpftes Spiel. Ein riskanter Spielerwechsel der Hausherren ermöglichte Moritz Israel freie Fahrt aufs Tor, der zum 3:1 abzog. Unbeeindruckt und mit viel Tempo gelang den Westfalen das nächste Anschlusstor (2:3) durch den Ex-Leipziger Gianluca Balla. Der schlenzte den Puck am kurzen Pfosten in die Maschen. Die Gerike-Mannen gingen auch aufs Ganze und attackierten früh die Reihen der Gastgeber. Das Match versprach ein spannendes letztes Drittel.