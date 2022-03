Nach Spielabbruch wegen Becherwurf: Anwalt des VfL Bochum will Wiederholungsspiel erwirken

Der VfL Bochum will nach dem Becherwurf-Skandal im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach offenbar vor Gericht ein Wiederholungsspiel beantragen. Das erklärte Bochums Anwalt Horst Kletke am Mittwoch. "Der Straftäter hat völlig legal sein Getränk gekauft und der Verein dadurch kein Verschulden an der Straftat. Deshalb muss das Spiel wiederholt werden", sagte der Jurist gegenüber der Bild.

Anzeige