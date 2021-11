Nach Spuck-Attacke: Berufung von Erzgebirge Aues Fandrich wird verhandelt

Aue. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird die Berufung von Clemens Fandrich am 18. November verhandeln. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Der Spieler des Zweitligisten FC Erzgebirge Aue war am 4. November vom DFB-Sportgericht wegen einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter-Assistenten für sieben Monate gesperrt worden.

