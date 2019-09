Nach Stendera-Deal: Auch Aogo-Wechsel zu Hannover 96 vor dem Abschluss

Am Montagabend gab 96, vorbehaltlich des Medizinchecks, die Verpflichtung von Marc Stendera bekannt. Der ehemalige Frankfurter bleibt nicht der einzige Neuzugang. Auch der aktuell vereinslose, ehemalige Nationalspieler Dennis Aogo soll am Dienstag zum Medizincheck erscheinen und anschließend einen Vertrag bei den Niedersachsen unterzeichnen. Der ablösefreie Aogo war zuletzt zwei Jahre lang für den VfB Stuttgart aktiv, wurde dort vornehmlich im defensiven Mittelfeld eingesetzt, kann aber auch die linke Seite offensiv und defensiv bereichern.

Aogo freut sich auf die neue Herausforderung

Nach zwei Jahren bei den Schwaben wurde der Vertrag des Defensivallrounders aufgrund der neuen sportlichen Ausrichtung nicht verlängert. Aogo zeigte sich trotz dieser "Ausbootung" dankbar: "Ich habe mich beim VfB und in Stuttgart sehr wohl gefühlt. Mein Dank gilt den Sport-Verantwortlichen und insbesondere auch dem Team hinter dem Team sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins, denen ich natürlich die sofortige Rückkehr in die Bundesliga wünsche. Ich freue mich nun auf die neue Herausforderung, die kommen wird", wurde Aogo in einer Pressemitteilung des Vereins Mitte Juni zitiert. Diese findet er nun also bei Hannover 96 - wodurch er zum Rückrundenauftakt auf seine alten Kollegen treffen wird.