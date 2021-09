Nach Stotterstart: Wie Boateng und Lyon gegen Messi, Neymar und Mbappé bestehen wollen

So richtig ist Jerome Boateng bei Olympique Lyon noch nicht angekommen. Beim 3:1 gegen Racing Straßburg gab der 33-Jährige am vergangenen Wochenende ein 23-minütiges Ligue-1-Debüt und kassierte prompt wegen schlechten Stellungsspiels die Gelbe Karte. Am Donnerstag bei den Glasgow Rangers (2:0) in der Europa League spielte der Innenverteidiger dann von Beginn an - seine Leistung war unzureichend: Wenig Aggressivität in den Zweikämpfen, kaum Bindung zu seinen Mitspielern und erneut eine Verwarnung wegen eines unnötigen Handspiels. Nach gut einer Stunde nahm ihn Trainer Peter Bosz vom Feld. Und nun wartet auf Boateng auch noch die wohl größte Herausforderung, die Frankreichs und vielleicht sogar Europas Fußball zu bieten hat. Anzeige

Am Sonntagabend tritt Lyon bei Paris Saint-Germain an. Boatengs Auftrag: Gemeinsam mit seinem Defensivkollegen muss er das galaktische Trio Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé stoppen. Bosz, der in der Bundesliga einst Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund trainierte, erwartet von seinem neuen Abwehrchef eine deutliche Leistungssteigerung. Diese wird auch nötig sein, um die Ausnahmekönner zu stoppen und Bosz schon einmal ein wenig Vertrauen zurückzuzahlen. Schließlich hatte sich der Niederländer extrem um die Verpflichtung Boatengs bemüht und ihn nach dem Aus beim FC Bayern am Ende von Olympique überzeugt.

Die Vorzeichen für eine Glanzleistung stehen allerdings nicht gerade gut. An Messi hat er durchwachsene Erinnerungen. Als die Bayern im Mai 2015 im Champipons-League-Hinspiel beim FC Barcelona strauchelten, war es einer der bittersten Abende in Boatengs Laufbahn. Er erlebte eine Art Demütigung, als er vom argentinischen Superstar durch eine fulminante Finte auf den Hosenboden gesetzt wurde und Messi anschließend zum zwischenzeitlichen 2:0 (Endstand: 3:0) traf. Vor 13 Monaten gab es dann aber die Revanche: Beim historischen 8:2 im Königsklassen-Viertelfinale zeigte der gebürtige Berliner eine Weltklasse-Leistung und ließ Messi keinen Stich.

Doch es ist nicht nur der Südamerikaner, mit dem Boateng eine gemeinsame Geschichte verbindet. Auch der Prinzenpark von Paris, am Sonntag Schauplatz des Duells, spielte in der Karriere des 76-maligen Nationalspielers bereits eine denkwürdige Rolle. Im September 2017 war er in der CL-Gruppenphase vom damaligen Bayern-Coach Carlo Ancelotti nicht in den Kader berufen worden, sondern musste auf der Ehrentribüne Platz nehmen. PSG gewann 3:0, Ancelotti wurde entlassen.

Doch es sind nicht nur derartige Erinnerungen, die Boateng dieser Tage durch den Kopf gehen dürften. Schließlich geht es nicht nur gegen Messi. Und das nicht nur im Prinzenpark. Es warten zwei weitere Top-Stürmer: Neymar und Mbappé. Schon bei seiner Vorstellung vor zwei Wochen schwärmte Boateng: "Diese Liga wird immer besser, man braucht sich nur die Namen anzuschauen, die bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehen, insbesondere in der vorderen Reihe." Und weiter: "Solche Stars bereichern die Ligue 1 und auf sie zu treffen wird zwar keine einfache Aufgabe, aber für solche Abende spielt man ja Fußball. Ich freue mich auf dieses Wiedersehen.“