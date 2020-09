Nach Streit: DFB und Infront beenden Zusammenarbeit "einvernehmlich"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine langjährige Vermarktungs-Agentur Infront haben ihren Streit beigelegt und ihre Zusammenarbeit nach fast 40 Jahren "einvernehmlich" beendet. Das gaben der DFB und Infront am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Finanzielle Verpflichtungen, die sich aus dem Ende der Geschäftsbeziehungen ergeben, seien abgewickelt worden. Der DFB hatte Ende Juni mitgeteilt, die Kooperation mit seinem Vermarkter zu beenden. Begründet wurde dies mit Ergebnissen einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Esecon. Darin waren Vorwürfe gegen Infront erhoben worden. Infront hatte diese zurückgewiesen und die Kündigung durch den DFB nicht anerkannt.

"Infront und der DFB haben in mehreren vertraulichen Spitzengesprächen die im Raume stehenden Vorwürfe besprochen und bewertet", hieß es nun in der Erklärung vom Freitag. Beide Parteien machten deutlich, dass die strittigen Sachverhalte weiter unterschiedlich bewertet würden. "Infront bedauert aber, dass beim DFB der Eindruck unlauterer Geschäftspraktiken entstanden ist", schrieben der DFB und das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Der Verband wird den DFB-Pokal künftig selbst vermarkten. "Sollte sich der DFB zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, die Vermarktung wieder öffentlich auszuschreiben, steht diese Ausschreibung allen Marktteilnehmern offen, also auch Infront", hieß es.