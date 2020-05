Nach Sturz: HSV-Legende Uwe Seeler erfolgreich an der Hüfte operiert

Gute Nachricht aus Hamburg: HSV-Ikone Uwe Seeler hat seine Notoperation an der Hüfte ohne Komplikationen überstanden. Das berichteten am Freitagabend Hamburger Medien übereinstimmend. Der 83-Jährige brach sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einem häuslichen Unfall die Hüfte und wurde noch am Freitag operiert. Gut 60 Minuten soll die OP gedauert haben.

HSV-Coach Dieter Hecking und sein Kollege Hansi Flick vom FC Bayern München hatten zuvor bereits Grüße gesendet. "Von der Mannschaft, vom Trainerstab, von der sportlichen Leitung die besten Genesungswünsche. Uwe, bleib aufrecht! Du schaffst das. Wir sind in Gedanken bei Dir", sagte Hecking in der Pressekonferenz zum Zweitliga-Spitzenspiel des Hamburger SV gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr, Sky). Bayern-Trainer Flick meinte: "Ich wünsche aus dem Süden Deutschlands in den Norden alles, alles Gute und hoffe, dass er bald wieder fit ist. Gesundheit ist das Wichtigste, wir drücken ihm alle Daumen in München."

Seeler musste zuletzt wiederholt gesundheitliche Rückschläge einstecken

Zuvor hatte der HSV auf seiner Homepage geschrieben: "Der Hamburger SV ist mit seinen Gedanken in diesen Stunden bei Uwe Seeler." Sogar der große Rivale von Seelers Herzensklub, Werder Bremen, wünschte auf Twitter eine gute Genesung: "Komm schnell wieder auf die Beine!", schrieben die Hanseaten.