Nach Suchaktion: Potsdamer Ex-Wasserballer Jacob D. gefunden

Der seit Montagvormittag (2. November 2020) vermisste Jacob D. ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Familie auf der extra bei Facebook eingerichteten Seite "Wir finden Jacob" am Mittwochmittag mit. "WIR HABEN IHN!!!!!!" hieß es auf der Facebook-Seite. Nach SPORT BUZZER-Informationen wurde er am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in Kiel gefunden, die Polizei war in die Suche involviert. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Der ehemalige Wasserballer des OSC Potsdam, der in Berlin lebt, war laut Aufruf zuletzt im Stadtteil Friedenau gesehen worden. Jacob D. habe in seinem Leben schon schwere depressive Phasen durchgemacht, er verschwand am Montag aus dem Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Friedenau, stand im Hilfeaufruf. Familie und Freude hatten einen großen Vermissten-Aufruf in sozialen Netzwerken gestartet und darin um Mithilfe bei der Suche gebeten. In kürzester Zeit hatte die Seite mehr als 4000 Abonennten, der Beitrag, dass er gefunden bekam innerhalb einer Stunde fast 1000 Likes. Knapp 200 Nutzer drückten ihre Freude in Kommentaren aus.