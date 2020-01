Nach Tod von Kobe Bryant: NBA verschiebt Spiel der LA Lakers - Kumpel Paul verzichtet auf Einsatz

Das nächste Spiel der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist nach dem Tod von Vereinslegende Kobe Bryant verschoben worden. Die für Dienstag (Ortszeit) angesetzte Partie gegen die LA Clippers werde zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt nachgeholt, teilte die NBA am Montag mit. Die Entscheidung sei aus Respekt vor dem Klub getroffen worden, dessen Mitarbeiter und Anhänger um Bryant trauerten.

"New York Times": Abgestürzter Helikopter von Kobe Bryant flog mit Sondergenehmigung

Die 41 Jahre alte Basketball-Ikone war am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz in Kalifornien ums Leben gekommen. Mit Bryant starben seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Menschen. Die NBA ist nach dem tragischen Unfall noch weit von Normalität entfernt. Bei der 97:107-Niederlage der Oklahoma City Thunder gegen die Dallas Mavericks verzichtete Bryants enger Freund Chris Paul am Montagabend (Ortszeit) auf einen Einsatz. Für ihn startete der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder. Obwohl der Braunschweiger mit 21 Punkten der beste Werfer seiner Mannschaft war, konnte er die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen nicht verhindern.