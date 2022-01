Nach Torres und Pedri: Auch Barcelona-Präsident Joan Laporta mit Corona infiziert

Nach den Spielern Ferrán Torres und Pedri ist nun auch Barcelonas Präsident Joan Laporta positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der katalanische Klub am Dienstagabend mitteilte, habe Laporta direkten Kontakt mit einer kürzlich positiv getesteten Person gehabt. Nach einem negativen Antigentest am Dienstagmorgen sei am Nachmittag ein PCR-Test positiv ausgefallen. Laporta (59) sei in häuslicher Quarantäne und weise keinerlei Symptome auf.

