Nach Trainer-Tätigkeit: Friedhelm Funkel spricht über mögliche Zukunft beim 1. FC Köln

Eine solche Tätigkeit sei "wieder etwas ganz anderes und hat mit der täglichen Arbeit nichts zu tun", so Funkel weiter. "Es ist wichtig, auch in den Gremien Leute zu haben, die aus dem Fußball kommen. Fachleute, die eine Mannschaft, den Trainer und die Liga einschätzen können“, erklärte der Fußballlehrer, der Mitte des Monats die Nachfolge des geschassten Markus Gisdol angetreten hatte.

Seine Zeit als Trainer beim FC sei aber nach dem Saisonende definitiv vorbei. "Ich habe klar gesagt, dass ich nicht noch eine ganze Saison lang als Trainer arbeiten möchte. Der Job ist sehr anstrengend - auch vom körperlichen her", begründete er. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch ohne Zuschauer so am Spielfeldrand mitgehen würde." Als möglicher Nachfolger gilt der frühere Köln-Coach Peter Stöger.