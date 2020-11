Nach Trennung von Ausrüster: FC St. Pauli produziert Trikots künftig in Eigenregie

Der FC St. Pauli geht eigene Wege - und bringt nach der Beendigung der Kooperation mit Ausrüster Under Armour künftig eigene Trikots auf den Markt. Die Marke mit dem Kürzel DIIY, abgeleitet von "Do it Yourself", soll für "die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt" stehen.