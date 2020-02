Nach Tritt von Odriozola: Bayern-Star Ivan Perisic bricht sich Knöchel - Flick spricht von "Schock"

25 für 2025: So könnte der Kader des FC Bayern in fünf Jahren aussehen

Trotz der Verletzung von Perisic blickt Hansi Flick dem Pokalspiel gegen Hoffenheim positiv entgegen. "Wir haben einen breiten Kader und auch die Möglichkeiten Spieler zu ersetzen, wenn einer mal ausfallen sollte", so der Bayern-Coach. "Wir wollen in die nächste Runde einziehen, alles andere ist Nebensache. Es wird schwer sein uns zu schlagen, wenn wir unsere Leistung abrufen", künddigte Flick an. Gegner Hoffenheim lobte er vor dem Spiel. "Hut ab, vor der Arbeit von Alfred Schreuder. Hoffenheim will Fußball spielen, dass tun nicht alle Teams in der Bundesliga. Sie sind ein guter Gegner".