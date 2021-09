Nach Tumor-OP am Darm: Brasilien-Legende Pelé bleibt auf Intensivstation

Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist nach der Entfernung eines Tumors am Darm weiter in intensiver medizinischer Behandlung. "Der Patient Edson Arantes do Nascimento erholt sich in zufriedenstellender Weise“, hieß es in einem medizinischen Bulletin des Hospital Albert Einstein in São Paulo, das brasilianische Medien am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten. Demnach sei er bei Bewusstsein und spreche aktiv, bleibe aber auf der Intensivstation. Anzeige

In einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés hieß es: "Ich fühle mich jeden Tag ein bisschen besser. Ich freue mich darauf, wieder zu spielen, aber ich brauche noch ein paar Tage, um mich zu erholen.“ Die Zeit nutze er, um viel mit seiner Familie zu sprechen und sich auszuruhen. Vor rund zehn Tagen war der 80-Jährige in ein Krankenhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo gebracht worden. Ernsthafte gesundheitliche Probleme wurden damals in einem Tweet zurückgewiesen. Er sei wegen Routineuntersuchungen, die er wegen der Corona-Pandemie vorher nicht habe machen können, im Hospital. Bei diesen Untersuchungen wurde der Tumor festgestellt.