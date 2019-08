Nach turbulenter Partie: Eintracht Frankfurt schlägt Straßburg und erreicht Europa-League-Gruppenphase

Das war ein hartes Stück Arbeit! Eintracht Frankfurt hat sich mit einem 3:0-Sieg gegen den Racing Club Straßburg im Rückspiel der Play-offs für die Europa League für die Gruppenphase qualifiziert. Dabei ging es in der Commerzbank-Arena mächtig rund - unter anderem mit einem Platzverweis für Ante Rebic .

Dabei profitierte die Eintracht in der ersten Halbzeit zunächst von einem Eigentor. Stefan Mitrovic traf ins eigene Tor, als er einen Rebic-Ball nicht richtig klären konnte. Die Führung nach 26 Minuten war dennoch verdient. Danach wurde es allerdings hektisch - mit einem Eklat in der Halbzeitpause.

Rebic fliegt vom Platz

Zwei Minuten vor der Halbzeitpause war Rebic im Vollsprint auf Straßburg-Torwart Matz Sels zugelaufen und hatte den ehemaligen Newcastle-Profi getroffen. Es kam zur Rudelbildung, in dessen Verlauf Schiedsrichter Orel Grinfeld aus Israel dem Kroaten überraschend die Rote Karte gezeigt hatte. Die Eintracht nur noch zu zehnt! Eine extrem harte Entscheidung gegen Frankfurt - wenn nicht sogar eine Fehlentscheidung gegen die SGE.

Während Rebic nach der harten Entscheidung des Referees wütend in Richtung der SGE-Kabinen trottete, beschwerten sich seine Teamkollegen wutentbrannt beim Unparteiischen, dem die Spielkontrolle vollends zu entgleiten drohte. Kapitän Makoto Hasebe war so frustriert, dass er wegen Meckerns Gelb sah - genau wie Trainer Adi Hütter. Vor der Szene mit Rebic hatte die SGE noch Glück gehabt, weil Grinfeld einen Ellenbogenschlag von Rebics Sturmpartner Pacencia nicht geahndet hatte.

Eklat in der Kabine - Gästetrainer soll zugeschlagen haben

In der Halbzeitpause kam es dann zum Eklat. Filip Kostic und Straßburg-Keeper Sels zofften sich heftig, Racings Trainer Thierry Laurey soll ebenfalls mitgemischt haben. "Die Stimmung, die hier auf dem Flur herrschte: da müssen sich die Offiziellen des Gegners überlegen, was sie machen", erklärte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner, der auf die Tribüne geschickt wurde, bei Nitro. "Der Trainer hat auch zugeschlagen." Zum Platzverweise von Rebic sagte Hübner: "Der hat den gar nicht richtig getroffen. Der macht das lange Bein, aber der Keeper macht auch die Bewegung zu ihm." Straßburg hatte zur zweiten Halbzeit einen eigenen Sicherheitsdienst in die Katakomben geschickt, die die Spieler abschirmten.