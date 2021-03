Nach über einem Jahr Box-Pause: Gifhorns Bier steigt in den Ring und jubelt

Zum Auftakt der Veranstaltung in Köln musste Bier gegen den Niederländer Tony Jas ran, gewann den Kampf per Wertung. „Dass nach über einem Jahr Pause noch nicht alles klappt, war klar, aber Nick war fleißig“, lobte Biers Trainer Vitali Boot, der mit in die Rheinmetropole gereist ist. „An der Fußstellung muss er noch arbeiten, aber insgesamt hat es gut geklappt.“

Über ein Jahr musste Nick Bier auf einen Kampf warten , die Corona-Pandemie bremste auch den Weltergewichts-Boxer des BC Gifhorn aus. Am Donnerstag konnte er beim Cologne Boxing World Cup in Köln endlich wieder in den Ring steigen – und direkt einen Punktsieg feiern.

Bereits heute steht der nächste Fight an, dann geht es gegen Daniel Krotter (Schwelm). „Der Wille ist da“, so Boot über seinen Schützling. „Nick hat sein Gewichts-Training gut gemacht, nur über die Distanz fehlt noch etwas.“ Ein wenig Ring-Rost sei zwar da, angesichts der langen Pause aber nicht ungewöhnlich gewesen. Der erste Erfolg war wichtig, weitere wären auch gut, schließlich handelt es sich in Köln um ein Vorbereitungsturnier mit Blick auf die Olympischen Spiele.

Nach dem Turnier trifft Boot dann übrigens auf einen alten Bekannten: Artur Mann, der seine Profi-Karriere Ende 2020 beendet hatte, kehrt zurück in den Ring – als Amateur. „Es juckt ihm wieder in den Fäusten“, so Boot mit einem Schmunzeln – der Coach wird den 30-Jährigen wieder trainieren. Manns bislang letzter Kampf fand im Juni 2020 statt, der Ex-BCG-Athlet bezwang den Frankfurter Rad Rashid per K.o.. „Artur möchte sich gern beweisen, wieder ein paar Kämpfe bestreiten“, so Boot. „Der Kopf ist da, aber er muss erst mal ein bisschen Gewichts-Training machen.“