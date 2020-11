Nach überstandener Corona-Infektion: Emre Can kehrt ins BVB-Training zurück

Borussia Dortmunds Nationalspieler Emre Can arbeitet nach überstandener Corona-Infektion an seinem Comeback. Wie der Bundesligist mitteilte, kehrte der 26 Jahre alte Defensivspieler am Freitag ins Training zurück. Er war vor zwei Wochen positiv getestet worden und hatte sich anschließend in häusliche Isolation begeben. "Vor der Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb wurden abschließende Kontrolluntersuchungen durchgeführt, die unauffällig ausfielen", hieß es in der Mitteilung. Anzeige

Der beim FC Bayern München ausgebildete Nationalspieler war im Winter zunächst per Leihe von Juventus Turin zum BVB in die Bundesliga gekommen und im Sommer fest verpflichtet worden. In der laufenden Saison kam er bisher auf sechs Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben und konnte bereits ein Tor erzielen.