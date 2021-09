Nach üblem Tritt gegen VfB-Youngster Coulibaly: Sperre und Geldstrafe für Bayer-Profi Andrich

Bayer Leverkusen muss in den kommenden drei Bundesliga-Spielen ohne Zugang Robert Andrich auskommen. Der vor der Saison von Union Berlin gekommene Mittelfeldspieler wurde wegen seiner Roten Karte am Sonntag beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt. Zudem wurde Andrich, der vor seinem Platzverweis das 1:0 der Leverkusener erzielt hatte, mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Verein und Spieler haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Anzeige