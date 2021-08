Nach Umbruch: Dresdner Eislöwen mit klarem Saisonziel

Dresden. Die abgelaufene Saison verlief für die Dresdner Eislöwen enttäuschend. Mit Platz 13 und dem Verpassen der Playoffs verfehlte man die vorher ausgegebenen Ziele klar. Trainer Andreas Brockmann sieht im Nachhinein viele Gründe dafür. Vor allem habe der wirkliche Wille, der letzte Punch bei den meisten Akteuren gefehlt. Nachdem feststand, dass es keinen Absteiger geben würde, habe sich der Gedanke, die Saison irgendwie zu Ende zu bringen, offensichtlich breitgemacht. „Und da bist du als Trainer am Ende ziemlich machtlos“, räumt er ein und gesteht: „Es war das erste Mal in meiner Trainerlaufbahn, dass ich die Playoffs verpasst habe.“ Anzeige

Doch das alles ist abgehakt, die Verantwortlichen haben die Schlussfolgerungen gezogen und im Sommer einen kompletten Umbruch gewagt. Für frischen Wind sollte vor allem der neue Sportdirektor Matthias Roos sorgen, der federführend – natürlich in Abstimmung mit dem Coach – den Kader nahezu komplett umkrempelte. Gleich 19 Cracks im 26-er Aufgebot wurden neu verpflichtet. Dabei sind mit Timo Walther und Arturs Kruminsch auch zwei Rückkehrer.

Das Anforderungsprofil bei der Zusammenstellung der Mannschaft umreißt Roos klar: „Jung, laufstark, dynamisch, erfolgshungrig und hochmotiviert mit viel Potenzial. Ich bin überzeugt, wir haben Jungs, die hart arbeiten wollen, und bin deshalb sicher, die Trainer werden viel Spaß mit ihnen haben.“ Dabei verhehlt er allerdings nicht, dass es schwierig gewesen sei, Nordamerikaner davon zu überzeugen, dass die Löhne in Corona-Zeiten nicht mehr in der Höhe gezahlt werden können wie vorher. „Das Verständnis bei europäischen Spielern ist da deutlich ausgeprägter“, so Roos, der schon lange einen guten Draht zum schwedischen Markt hat und deshalb auf Cracks aus dem nordeuropäischen Land setzt.

Brockmann: "Brauchen am Anfang etwas Geduld"

Andreas Brockmann jedenfalls zeigt sich mit der Kaderzusammenstellung sehr zufrieden: „Ich konnte fast alle schon kennenlernen. Alles sind topfit und anständige Jungs. Natürlich sind es viele junge Leute. Das ist für mich eine Riesenherausforderung, aber ich liebe Herausforderungen.“ Der 54-jährige betont, dass er alles sehr positiv sieht: „Ich bin überzeugt, dass die Mischung passt und dass die Mannschaft meine Philosophie vom Eishockey umsetzen kann.“ Voriges Jahr habe er dafür nicht die richtigen Akteure gehabt.

Seine Vorstellung umreißt der Ex-Nationalspieler so: „Ich will attraktives, laufstarkes, aktives, aggressives und druckvolles Eishockey spielen. Alles muss in Bewegung sein, wir wollen viel forechecken. Bei mir beginnt die Defensive in der Offensive, dazu gehört auch viel Disziplin. Wir wollen wenig Chancen des Gegners zulassen, ihn stattdessen zu Fehlern zwingen. Und wir wollen auch deutlich weniger Tore bekommen als letzte Saison.“ Um diesen Stil umsetzen zu können, habe man insgesamt einen größeren Kader und dabei auch 14 Stürmer verpflichtet.