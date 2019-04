Nach Unfall im Stadion: Ralf Rangnick besucht RB-Leipzig-Fan in der Klinik

Leipzig. Er reichte RB-Trainer Ralf Rangnick am Sonnabend zunächst seine Kutte aus dem Fanblock und stürzte anschließend vor die Füße des Übungsleiters. Für Fan Maik F. dürfte das Spiel der Roten Bullen gegen den SC Freiburg in Erinnerung bleiben. Rangnick besuchte den Anhänger am Dienstag in der Klinik und brachte ihm ein Trikot mit. Statt des Namens Forsberg stand unter der Rückennummer nun dessen Name. Eine Geste an den Schlachtenbummler, der eigentlich nur ein Selfie mit Rangnick ergattern wollte und sich dabei den Knöchel brach. „Ich wünsche ihm schnelle Genesung“, so Rangnick.