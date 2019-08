Nach Verfolger-Gold: Bahnsprinter Felix Groß holt Zeitfahr-Silber

Nach seiner Goldmedaille über 4000 Meter errang Felix Groß am Donnerstag bei den Deutschen Meisterschaften im Berliner Velodrom die Silbermedaille auf dem Kilometer. In 1:01,018 min steigerte der 20-Jährige seine Bestzeit um acht Zehntel, blieb nur eine halbe Sekunde über dem Bahnrekord und führte lange das Feld an. Erst der vorletzte Starter Mark Jurczyk aus Erfurt war drei Zehntel schneller als der junge Sachse.