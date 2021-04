Nach Verlängerung: Dresden Titans erkämpfen gegen Sandersdorf den Gruppensieg

Dresden. Die Dresden Titans haben die Corona-Zwangspause letztlich noch ganz gut weggesteckt und ihr letztes Gruppenspiel in der ersten Play-off-Phase der 2. Basketball-Bundesliga Pro B auch noch gewonnen. Die Jungs von Trainer Fabian Strauß setzten sich am Sonntag in der Margon-Arena aber erst nach Verlängerung gegen die BSW Sixers aus Sandersdorf durch. Nach vier Vierteln hieß es 80:80, doch in der Overtime hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich und gewannen schließlich mit 94:88. Anzeige

Somit sicherten sie sich vor den Sixers Platz eins in ihrer Play-off-Gruppe und damit erneut zweimal Heimrecht im Viertelfinale, in dem die Dresdner wieder auf Sandersdorf, auf Itzehoe und Schwelm treffen. Gegen Sandersdorf müssen die „Titanen“ schon am kommenden Freitag zu Hause wieder ran, dann geht es am kommenden Sonntag in den hohen Norden nach Itzehoe, ehe am 25. April Schwelm an die Oberelbe reist, wo sich spätestens dann entscheidet, wer ins Halbfinale einzieht.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Sieg Die Dresden TItans gewinnen die Partie gegen Sandersdorf mit 94:88 und gewinnen damit die Gruppe. ©

Doch erst einmal müssen sich die Dresdner von der engen Partie gegen die BSW Sixers erholen, die an der Bodenbacher Straße auch unbedingt den Gruppensieg in der Play-off-Gruppe 3 erkämpfen wollten. Sie lagen nach dem ersten Viertel 27:23 vorn, ehe die Gastgeber bis zur Halbzeit auf- und die Gäste überholten. 40:36 hieß es nach dem zweiten Viertel. Ein Zwischenstand, der alles andere als eine Vorentscheidung war, zumal die Sachsen viele Fehler machten. Strauß monierte: „Wir haben in vielen Situationen nicht gut eins gegen eins verteidigt, zu oft den Rebound abgegeben. Offensiv haben wir unseren Ball auch nicht so richtig gespielt, wir waren zu statisch.“

Nach dem dritten Viertel führte man nur noch hauchdünn mit 60:59, hatte Mühe, die Sandersdorfer in Schach zu halten: „Wir haben uns in die Verlängerung gequält, uns den Sieg zum Glück da noch geholt“, so Strauß. Dass seine Mannschaft durch die Corona-Pausen keinerlei Rhythmus für die Endphase der Saison entwickeln konnte, bedauert der Trainer sehr. Zuviel hing auch diesmal an zwei Leistungsträgern: an Spielmacher Lennard Larysz und an Kapitän Georg Voigtmann. Regisseur Larysz machte sensationelle 33 Punkte, Center Voigtmann 22 Zähler. „Die Jungs haben viele richtige Sachen gemacht, aber auch als Mannschaft müssen wir mehr punkten und bessere Entscheidungen treffen“, forderte Strauß.