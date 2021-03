Nach Verlängerung mit Lesjak: Diese Recken-Personalien kommen sind nun interessant

Lesjak will langfristig international spielen

„Es ist im­mer gut, ein paar Optionen zu haben, aber es war das Beste für Familie und mich, zu bleiben“, sagt Lesjak. Zumindest für ein weiteres Jahr. Für den Sommer 2022 will er die Möglichkeiten für eine eventuell neue Herausforderung wieder prüfen. Das ist nur legitim.

Denn Lesjak hat von Beginn an klargemacht, dass er eigentlich international spielen will, wennmöglich auch in Hannover. Platz vier in der vergangenen abgebrochenen Saison erfüllte diesen Wunsch. Der Verein verzichtete aber auf einen Europa-Start. Lesjak will nächste Saison erneut einen Angriff starten: „Wir haben eine gute Mannschaft, das junge Team hat großes Potenzial, das wir auch im kommenden Jahr zusammen aufs Feld bringen wollen“, sagt er.

Diese Recken-Personalien sind interessant

Dass Lesjaks Torwart-Kollege Domenico Eb­ner ebenfalls bleibt, gilt als sicher. Viele weitere Verträge laufen aus. Noch offen ist die Zukunft von Kreisläufer Evgeni Pevnov. Der Schwede Al­fred Jönsson wird Hannover nach nur zwei Jahren wieder verlassen und wohl nach Kjern (Dänemark) wechseln. Offen ist nach dem Abgang von Iker Romero (Bietigheim) auch noch die Position des Co-Trainers. Als möglicher interner Kandidat gilt Heidmar Felixson.

Baustellen hat Sven-Sören Christophersen, der sportliche Leiter des Klubs, auch schon für 2022. Die gierige MT Melsungen kriegt nicht genug und will nach Kai Häfner und Timo Kastening nun auch noch Ivan Martinovic. Zudem gilt der Wechsel von Weltmeister Johan Hansen 2022 nach Flensburg als Ersatz für Lasse Svan schon als sicher.