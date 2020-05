Nach Verletzung: Bayern-Trainer Hansi Flick hofft auf Coutinho-Comeback zum Saisonende

Das Kapitel Philippe Coutinho ist beim FC Bayern offenbar doch noch nicht beendet. Trainer Hansi Flick äußerte im Kicker die Hoffnung, dass der derzeit verletzte FCB-Superstar noch in dieser Saison wieder für die Bayern spielen könne. So mache die am Sprunggelenk verletzte Leihgabe des FC Barcelona aktuell in der Reha große Fortschritte, berichtete der Coach: Coutinho vollziehe seine Genesung schneller als "befürchtet".