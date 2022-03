Bittere Nachrichten für RB Leipzig: Gulacsi und Poulsen verletzen sich bei Länderspielen

Leipzig. Kapitän Peter Gulacsi und Stürmer Yussuf Poulsen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig haben sich bei ihren Nationalmannschaften verletzt. Der ungarische Verband teilte am Montag mit, dass Gulacsi sich im Training eine kleine Verletzung zugegzogen habe und nicht mit nach Belfast zum Spiel in Nordirland am Dienstag (20.45 Uhr) reisen wird. Was genau der Torwart hat, teilte der Verband nicht mit. Ebenfalls am Dienstag verpasst Poulsen (18.00 Uhr) das Spiel Dänemarks gegen Serbien in Kopenhagen. Anzeige

Der 27-Jährige wird Leipzig auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund fehlen. Das teilte der Club am Montag mit. Poulsen hatte sich am Samstag beim 2:4 Dänemarks in den Niederlanden eine leichte Muskelverletzung im Leichtenbereich zugezogen und war kurz vor der Halbzeit ausgewechselt worden.