Nach Verletzung: Kugelstoßer David Storl noch nicht bei 100 Prozent

Bottrop. Nach sechswöchiger Rückenverletzung inklusive Aufbautraining hat David Storl endlich sein Freiluft-Saisondebüt gefeiert. Der DHfK-Kugelstoßer belegte auf dem Marktplatz von Bottrop Rang drei – vor ihm landeten der Bosnier Pezer (21,16) sowie der Portugiese Arnaudov (19,78). Am Montag soll in Biberach der zweite Wettkampf folgen.

„Ich habe in sechs Wochen vielleicht 60 Stöße gemacht. Das ist eigentlich mein Tagespensum. Heute ging es für mich nur darum herauszufinden, ob ich in der Lage bin, unter Wettkampfbedingungen anzutreten. Das Zutrauen war noch nicht so riesengroß und ich habe keine 100 Prozent gegeben. Die Saison ist wegen der WM Anfang Oktober sehr lang, ich bin noch ganz entspannt“, sagte Storl der „Westfalenpost“. DHfK-Kollege Dennis Lewke fühlt sich fit für sichere 19-Meter-Stöße – und haderte mit seinen 18,83 m: „Die Weite entspricht nicht meinen Fähigkeiten.“ Beide wollen sich in Biberach steigern.