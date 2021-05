Nach Verletzung: Marcel Franke kehrt "Dienstag oder Mittwoch" ins 96-Training zurück

Rückkehr ins Mannschaftstraining

Ein Comeback am Montag in Kiel (18 Uhr) ist ausgeschlossen. Aber in den letzten beiden Spielen dieser Saison könnte er den Roten noch einmal helfen. Wie Franke vor der 1:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 verriet, könne er am "Dienstag oder Mittwoch" ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Hannover 96 muss nach dem Nachholspiel in Kiel noch zwei weitere Partien bestreiten. Am 16. Mai (Sonntag, 15.30 Uhr) sind die Roten zu Gast beim FC St. Pauli. Eine Woche später kommt der 1. FC Nürnberg in die HDI-Arena. Wie die SPORTBUZZER-User die letzten Partien getippt haben, seht ihr unter diesem Link.