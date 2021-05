Nach verpasstem Aufstieg: Bei Holstein Kiel ist es "sehr, sehr still" – Trainer Werner mit Kampfansage

Die Spieler sanken enttäuscht zu Boden, Trainer Ole Werner schritt mit gesenktem Kopf über den Rasen: Nach einem kräftezehrenden Endspurt hat Holstein Kiel den direkten Aufstieg in die Bundesliga auf den letzten Metern doch noch verspielt. Gegen den SV Darmstadt 98 kassierten sie am Sonntag eine 2:3 (1:0)-Heimniederlage und mussten den zweiten Platz am letzten Spieltag der 2. Bundesliga noch Greuther Fürth überlassen, die gemeinsam mit dem VfL Bochum den Weg in die Bundesliga antreten werden. Trotz ihrer Serie von zuletzt sieben Heimsiegen ließen die Kieler indes auch ihre zweite Riesenchance ungenutzt, als erster Verein aus Schleswig-Holstein in die 1. Liga zu gelangen. Anzeige

An der Förde ist nun Wunden lecken angesagt. "Das ist extrem brutal gerade, aber so ist der Fußball", gab Torhüter Thomas Dähne zu. Nach zwei dummen Gegentoren habe "alles seinen Lauf genommen", sagte der 27-Jährige den Kieler Nachrichten. Sportchef Uwe Stöver glaubt, dass der 1:1-Ausgleich schwer zu verarbeiten war. "Das tut weh, das ist sehr traurig", so Stöver mit Blick auf den verpassten Sprung in die 1. Liga. "Ich verspüre keine Enttäuschung oder Bitterkeit. Das geht in den Bereich der Traurigkeit." Es sei nun "wichtig, jetzt in die Köpfe der Spieler zu kommen", erklärte der Geschäftsführer Sport, der damit seinen Trainer Ole Werner ansprach.

Werner gibt Richtung vor: "Kämpfen um unsere Chancen" Der 33 Jahre alte Coach gab sich mit Blick auf die Relegationsspiele gegen den 1. FC Köln am 26. und 29. Mai bewusst kämpferisch. "Wir waren immer am stärksten, wenn niemand einen Pfifferling auf uns gesetzt hat", sagte er bei Sky. "Natürlich sind wir aktuell enttäuscht – bei uns ist es jetzt sehr, sehr still. Es gibt jetzt aber zwei Spiele, auf die müssen wir uns vorbereiten. Morgen wird es mir nicht schwer fallen, den Blick wieder nach vorne zu richten. Wir kämpfen jetzt um unsere Chancen und versuchen zurückzuschlagen." Ähnlich sah es Spielführer Hauke Wahl: "Kapitän zu sein ist in guten Zeiten immer einfach. Wir sind noch auf dem Relegationsplatz - ich muss die Jungs aufbauen und jetzt voran gehen."