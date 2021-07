Nach verpasster Medaille: Judo-Ass Giovanna Scoccimarro hadert mit sich

Es war der größte Erfolg in ihrer Karriere. Platz fünf in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und dennoch überwiegt bei Judo-Ass Giovanna Scoccimarro auch am Tag nach dem verlorenen Kampf um Bronze gegen die Niederländerin Sanne van Dijke die Enttäuschung. „Ich habe den Tag über alles gegeben und am Ende war es leider doch nicht genug“, sagt die 23-Jährige aus Hannover, die sich in einem Marathonkampf über mehr als elf Minuten nur knapp geschlagen geben musste.

Was war am Ende der Knackpunkt? Schließlich war Scoccimarro in Topform angereist, hatte das Treppchen im Blick – und hatte einen guten Tag erwischt. „Ich weiß auch nicht, was genau gefehlt hat. Kraft, Ausdauer, Stärke?“, fragt sich Scoccimarro selbst. Sie kann es nicht genau sagen. Auf den TV-Bildern war zumindest zu sehen, dass Scoccimarro gegen Ende des Duells mit van Dijke etwas die Kraft fehlte. „Ich bin einfach nur enttäuscht. Das wird wahrscheinlich auch noch länger anhalten“, sagt sie.