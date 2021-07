Nach verpatztem Aufstieg: MTV Großenheidorn nimmt neuen Anlauf in der Oberliga

Am Sonntag hieß es für die Spieler des MTV Großenheidorn Wunden lecken. Die Enttäuschung des verpassten Aufstiegs in die 3. Liga sitzt tief. Durch die unerwartete 25:31-Pleite im letzten Spiel der Aufstiegsrunde beim VfL Fredenbeck wurde das große Ziel verpasst.

Saisonstart Mitte September

Der Staffeltag für die neue Saison in der 3. Liga war Anfang der Woche. Diesen Termin konnte Mathias Haase vom Arbeitskreis Handball wieder aus seinem Kalender streichen, die Spielzeit 2021/2022 beginnt für den MTV in der Oberliga erst am Wochenende 18./19. September.

Großenheidorn startet dann zunächst mit dem Gastspiel bei der TSV Burgdorf III und erwartet eine Woche später den als Mitfavorit gehandelten VfB Fallersleben. Obwohl das Spiel der Aufstiegsrunde gegen den TV Bissendorf-Holte in Großenheidorn ausgetragen wurde, werden die Seeprovinzler ihre Heimspiele wie schon in den vergangenen drei Jahren in der Wunstorfer Aue-Halle bestreiten, in der in den Ferien ein neuer Boden verlegt wird. „Außerdem könnten wir die Corona-Regeln in Großenheidorn nicht abbilden“, sagt Haase.

Die positive Stimmung nutzen

Auch sonst bietet die Wunstorfer Halle ganz andere Möglichkeiten, denn der MTV will die zuletzt auch durch die Wette von Arbeitskreismitglied Peter Eickmeier erzeugte positive Stimmung nutzen.

Die von ihm erhoffte Zahl von 150 Bannern und Plakaten im Ort zur Unterstützung der Mannschaft wurde zwar nicht erreicht, er zahlt trotzdem jeweils einen Euro zugunsten des Freundeskreises Handball. „Den Schwung wollen wir mitnehmen. Die Unterstützung muss uns durch die Saison tragen“, wünscht sich Eickmeier.