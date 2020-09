Nach Vertragsauflösung bei Hannover 96: Edgar Prib unterschreibt bei Fortuna Düsseldorf

Der 30-Jährige reiste am Mittwoch nach Düsseldorf, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Die Fortuna suchte noch einen Akteur, der für mehr Kreativität aus dem zentralen Mittelfeld heraus sorgen soll.

„Ich habe die Fortuna in den letzten Jahren als erfolgreichen Club wahrgenommen – natürlich vor allem durch den Aufstieg 2018 und den anschließenden Klassenerhalt. Wenn ich mit meinen ehemaligen Vereinen in Düsseldorf aufgelaufen bin, war es vor dieser beeindruckenden Kulisse immer sehr schwer, zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass ich die Partien in dieser Arena nun Heimspiele nennen darf. Ich brenne auf die neue Aufgabe und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen“, wird Prib auf der Vereinshomepage zitiert.