"Ihr wart großartig": Jonathas bedankt sich mit Instagram-Video bei Hannover 96

Das wird er nicht mehr in Hannover absolvieren. Nach zwei Jahren, in denen er in 24 Pflichtspielen immerhin sechs Tore und vier Vorlagen beisteuerte, ist das unglückliche Kapitel 96 für Jonathas endgültig vorbei.

Au Backe! In eineinhalb Jahren im Trikot von Hannover 96 fiel Jonathas bereits fünfmal verletzungsbedingt aus, das Leih-Halbjahr in Brasilien Ende 2018 überstand er ebenfalls nicht verletzungsfrei. Der Brasilianer kommt für die Roten auf 23 Pflichtspiele und sechs Tore (vier Assists). Fraglich, ob es noch mehr werden. Das ist die Verletzungshistorie des 30-jährigen Stürmers. ©

Highlight-Video mit Dankesbotschaft

Bei Instagram wandte sich der 30-Jährige nun mit einem Video an die Fans und Mitarbeiter von Hannover 96, in dem er sich für den Zuspruch bedankte. In dem Video sind einige Highlights aus seiner 96-Zeit zu sehen. Dazu schreibt er: "Ich möchte mich bei jedem Fan bedanken - für euren Zuspruch und jedes freundliche Wort das mich in meiner Arbeit ermutigt hat. Ihr wart unglaublich! Mein Dank gilt auch der Direktion, allen Mitarbeitern und dem Trainingsteam sowie allen Teammitspielern. Vielen herzlichen Dank euch allen!"