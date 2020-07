Nach vier Monaten Corona-Pause: BSG Chemie Leipzig ist zurück im Training

Leipzig. Die Freude stand den Kickern ins Gesicht geschrieben: Nach viermonatiger Zwangspause trafen sich die Kicker der BSG Chemie Leipzig am Montag um 17.45 Uhr zum ersten Nach-Corona-Training und läuteten die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison ein. Ein breites Grinsen hatte Abwehrkante Burim Halili im Gesicht: „Ich freue mich richtig, habe Bock loszulegen. Die Jungs sind alle heiß und hoffen, dass die Saison so bald wie möglich wieder beginnt.“ Der Ex-Erfurter war nach der Insolvenz von Rot-Weiß im Winter in den Alfred-Kunze-Sportpark gewechselt, hatte sich sofort in die Stammelf gespielt und wurde wie alle jäh von der Corona-Krise gestoppt.

Trainingsauftakt ohne Fans: Die BSG Chemie musste die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison coronabedingt ohne ihre Anhänger beginnen.

Fans waren am späten Montagnachmittag nicht zugegen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Trainingsauftakt nicht wie gewohnt öffentlich stattfinden konnte. Eventuell haben die grün-weißen Anhänger aber schon am kommenden Wochenende die Gelegenheit, ihr Team endlich wieder zu sehen, wenn es mit dem ersten Testspiel in Sandersdorf klappt. Vielleicht sind bis dahin auch weitere Neuzugänge zu sehen.