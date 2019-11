Nach Vorfall in Fanshop: Security-Firma bietet Lok Leipzig Hilfe an

Nachdem es in und um den Fanshop von Lok Leipzig zu mehreren Vorfällen kam, gibt es nun ein Hilfsangebot. In den vergangenen Monaten kam es mehrfach zu Sachbeschädigungen und einem Einbruch. Vergangene Woche wurde eine Mitarbeiterin von Unbekannten bedroht. Nun bietet eine Security-Firma an, den Fanshop regelmäßig zu bestreifen, ohne dies dem Verein in Rechnung zu stellen. So heißt es in einer Pressemeldung der Blau-Gelben vom Freitag. Das Anliegen kam auf dem Mitgliederabend von Lok Leipzig zur Sprache. „Das Sicherheitsunternehmen ist durch die Berichterstattung aufmerksam geworden und mit dem Angebot auf einen unserer Sponsoren zugegangen“, erklärte Präsidiumsmitglied Alexander Voigt auf Nachfrage der LVZ. Eine bisherige Zusammenarbeit mit der Firma habe es noch nicht gegeben. Auch der Name sei dem Präsidium noch nicht bekannt.