Nach Vorfall in Naunhof: Lok Leipzigs Co-Trainer Lisiewicz droht mehrwöchige Sperre

Naunhof. Lok Leipzigs Co-Trainer Rainer Lisiewicz darf am Donnerstag beim Sachsenpokal-Achtelfinale in Bischofswerda womöglich nicht auf der Trainerbank sitzen. Der 70-Jährige wurde am Sonnabend im Rahmen der Kreisoberliga-Partie zwischen dem SV Naunhof und Blau-Weiß Deutzen in eine Auseinandersetzung mit einer Zuschauerin und dem Schiedsrichter-Assistenten verwickelt. Dabei soll er nach Darstellung des Unparteiischen den Assistenten „mit der flachen Hand gestoßen haben.“ Lisiewicz widerspricht: „Nicht ich habe jemanden angegriffen, sondern ich bin attackiert worden.“ Dabei habe er ein Hämatom am Hinterkopf davongetragen und strebt eine Zivilklage wegen Körperverletzung an.