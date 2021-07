Nach Vorrunden-Aus bei Olympia: Stefan Kuntz bringt Abstellungspflicht für Bundesliga ins Spiel

Nach dem frühen Scheitern seines Rumpf-Teams beim Fußball-Turnier in Tokio hat Trainer Stefan Kuntz eine Olympia-Abstellungspflicht für die Bundesliga ins Gespräch gebracht. Das Problem könne man nur umgehen, "wenn es eine Abstellungspflicht gibt, so wie bei den Länderspielen auch", sagte der 58 Jahre alte Trainer in einem vom Deutschen Olympischen Sportbund verbreiteten Video. "Aber das ist hanebüchen, jetzt daran zu denken", schränkte Kuntz ein.

