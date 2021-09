Nach Vorwürfen des Bayern-Sportvorstands: BVB-Kapitän Reus lassen Salihamidzic-Worte kalt

Es ging hoch her in den vergangen Tagen zwischen Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund. Den ersten Giftpfeil in Richtung BVB schoss Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic ab. Er zeigte sich irritiert über den 90-Minuten-Einsatz des Dortmunders Marco Reus beim Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen. Der BVB-Kapitän war nur vier Tage zuvor vor dem WM-Qualifikationsspiel auf Island verletzt von der Nationalmannschaft abgereist. Es sei nicht das erste Mal, dass andere Spieler vom Nationalteam abreisten, aber die Münchner Nationalspieler nicht, so Salihamidzic

