Nach Wahnsinnssieg: So geht's für RB Leipzig in der Champions League weiter

Leipzig. RB Leipzig kann für die KO-Runde der Champions League planen. Der 3:2-Erfolg (2:0) gegen Manchester United ebnete den Sachsen am Dienstagabend den Weg ins Achtelfinale. Der Spielabbruch in Paris beeinflusst diese Tatsache nicht. Denn die zwölf Punkte, die die Roten Bullen nach Abschluss der Gruppenrunde auf dem Konto haben, reichen locker. Das heißt für die Nagelsmann-Elf und ihre Anhänger: Auch 2021 stehen weiter englische Wochen an. Anzeige

Gegen wen es im Achtelfinale der Königsklasse geht, entscheidet sich am kommenden Montag (14. Dezember). Dann werden im UEFA-Stammsitz in Nyon die Paarungen für die Runde der letzten 16 ausgelost. Es gibt zwei Lostöpfe. In Topf eins landen alle Gruppenersten, in Topf zwei alle Zweiten der zu Ende gegangenen Vorrunde.

In welchen Topf RB eingeordnet wird, entscheidet sich am Mittwoch, wenn die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir nachgeholt werden soll. Gewinnt PSG, ziehen sie in der Tabelle aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs gegen Leipzig an den Messestädtern vorbei auf Platz eins. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage der Pariser, würden die Roten Bullen Erster bleiben und folglich in Topf 1 landen.